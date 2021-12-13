Возобновлено движение на участке дороги, где произошел оползень



В поселке Бадамдар возобновлено движение автомобилей на участке дороги, где некоторое время назад произошел оползень.

Некоторое время назад в результате оползня движение автомобилей на дороге из поселка Бадамдар в направлении 20-го участка было полностью ограничено, передает АПА.

Главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции (ГПС) Главного управления полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли в ответ на запрос АПА сообщил, что после работ, проведенных на данной территории, движение автомобилей в этих направлениях было возобновлено.

Отмечено, что несмотря на это, движение тяжелотоннажных автомобилей и маршрутных автобусов, которые ранее двигались в этом направлении, пока не восстановлено. Основная цель здесь — обеспечить комфортное передвижение проживающих на данной территории людей. После полного завершения работ общественности будет предоставлена дополнительная информация о полной эксплуатации дороги.

