В Агстафинском районе задержан продавец пиротехнических средств



Сотрудники Агстафинского районного отделения полиции задержали Забита Зейналова, который занимался незаконной продажей пиротехники с высоким звуковым эффектом.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, передает «Репорт».

Во время осмотра магазина З.Зейналова были обнаружены и изъяты пиротехнические средства.

В отношении З.Зейналова был составлен протокол по 442 статье Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках (производство или продажа запрещенных товаров), материалы направлены в суд.