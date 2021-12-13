Обнародованы запреты в деятельности объектов в жилых домах

Определены объекты общественного назначения, размещение которых в жилых домах запрещено.
Это нашло отражение в утвержденных решением коллегии Государственного комитета по градостроению и архитектуре «Нормах проектирования жилых зданий», передает АПА.
Согласно нормам, не допускается размещение в подвале, цокольном, первом и втором этажах жилого здания следующих объектов, оказывающих вредное воздействие на людей:
— специализированные магазины по продаже химических и других изделий, которые в процессе эксплуатации могут загрязнять жилую территорию и окружающую среду;
— магазины по продаже взрыво- и пожароопасных веществ и материалов;
— магазины по продаже синтетических ковровых изделий, автомобильных шин;
— специализированные рыбные магазины;
— склады различного назначения, в том числе оптовые;
— все предприятия и магазины с режимом работы после 23:00;
— предприятия бытового обслуживания, работающие с легковоспламеняющимися веществами, бани, сауны (исключение — индивидуальные сауны в квартирах);
-столовые и развлекательные заведения площадью более 250 кв.м. с количеством посадочных мест более 50;
— прачечные и химчистки (кроме пунктов приема и прачечных самообслуживания производственной мощностью до 75 кг в смену);
— АТС общей площадью более 100 кв.м.;
— общественные туалеты;
— предприятия, проводящие религиозные обряды;
— трансформаторные подстанции, построенные в границах здания и примыкающие к зданию;
— производственные площади (за исключением предприятий, использующих труд инвалидов и людей преклонного возраста, в том числе цехи монтажных и декоративных работ);
— ветеринарные клиники и кабинеты;
— объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иного назначения, в которых предполагается размещение приборов, использующих в качестве топлива природный и сжиженный газ.
В жилых помещениях не допускается размещение залов вместимостью более 50 человек.
Отмечается, что не допускается размещение в подвалах и цокольных этажах жилых зданий помещений, предназначенных для хранения, переработки и использования легковоспламеняющихся жидкостей и сжиженных газов (в подвалах и природных газов), взрывчатых веществ, горючих материалов; помещений для занятий детей, кружков и развлекательных помещений, залов вместимостью более 50 человек.
Будет разрешено размещение амбулаторно-поликлинических медицинских учреждений (кабинетов) в жилых зданиях, а также в зданиях, примыкающих к ним.
Согласно нормам, также будет разрешено размещение лечебно-оздоровительных, реабилитационных и восстановительных учреждений, а также дневных стационаров при этих центрах.
Размещение в подвалах, на первом и втором этажах зданий палатных отделений, отделений по лечению электротоком, родильных отделений, процедурных и врачебных кабинетов, диспансеров всех видов, травматологических пунктов, подстанций скорой медицинской помощи, бактериологических лабораторий, кабинетов приема врача по кожно-венерическим, психоневрологическим, инфекционным заболеваниям, лучевой терапии не допускается.