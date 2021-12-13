Обнародованы запреты в деятельности объектов в жилых домах

Определены объекты общественного назначения, размещение которых в жилых домах запрещено.

Это нашло отражение в утвержденных решением коллегии Государственного комитета по градостроению и архитектуре «Нормах проектирования жилых зданий», передает АПА.

Согласно нормам, не допускается размещение в подвале, цокольном, первом и втором этажах жилого здания следующих объектов, оказывающих вредное воздействие на людей:

— специализированные магазины по продаже химических и других изделий, которые в процессе эксплуатации могут загрязнять жилую территорию и окружающую среду;

— магазины по продаже взрыво- и пожароопасных веществ и материалов;

— магазины по продаже синтетических ковровых изделий, автомобильных шин;

— специализированные рыбные магазины;

— склады различного назначения, в том числе оптовые;

— все предприятия и магазины с режимом работы после 23:00;

— предприятия бытового обслуживания, работающие с легковоспламеняющимися веществами, бани, сауны (исключение — индивидуальные сауны в квартирах);

-столовые и развлекательные заведения площадью более 250 кв.м. с количеством посадочных мест более 50;

— прачечные и химчистки (кроме пунктов приема и прачечных самообслуживания производственной мощностью до 75 кг в смену);

— АТС общей площадью более 100 кв.м.;

— общественные туалеты;

— предприятия, проводящие религиозные обряды;

— трансформаторные подстанции, построенные в границах здания и примыкающие к зданию;

— производственные площади (за исключением предприятий, использующих труд инвалидов и людей преклонного возраста, в том числе цехи монтажных и декоративных работ);

— ветеринарные клиники и кабинеты;

— объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иного назначения, в которых предполагается размещение приборов, использующих в качестве топлива природный и сжиженный газ.

В жилых помещениях не допускается размещение залов вместимостью более 50 человек.

Отмечается, что не допускается размещение в подвалах и цокольных этажах жилых зданий помещений, предназначенных для хранения, переработки и использования легковоспламеняющихся жидкостей и сжиженных газов (в подвалах и природных газов), взрывчатых веществ, горючих материалов; помещений для занятий детей, кружков и развлекательных помещений, залов вместимостью более 50 человек.

Будет разрешено размещение амбулаторно-поликлинических медицинских учреждений (кабинетов) в жилых зданиях, а также в зданиях, примыкающих к ним.

Согласно нормам, также будет разрешено размещение лечебно-оздоровительных, реабилитационных и восстановительных учреждений, а также дневных стационаров при этих центрах.

Размещение в подвалах, на первом и втором этажах зданий палатных отделений, отделений по лечению электротоком, родильных отделений, процедурных и врачебных кабинетов, диспансеров всех видов, травматологических пунктов, подстанций скорой медицинской помощи, бактериологических лабораторий, кабинетов приема врача по кожно-венерическим, психоневрологическим, инфекционным заболеваниям, лучевой терапии не допускается.