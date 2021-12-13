В Гяндже мужчина убил своего отца

В Гяндже сын убил отца.

10 декабря житель города Гянджа Мухаммед Мамедов обратился в полицию и сообщил о пропаже своего отца, Азада Мамедова (1963 г.р.), сообщает АПА.

Он сказал, что его отец страдает психическим заболеванием.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа и Низаминского УП, во дворе дома, где проживал А.Мамедов, было обнаружено его тело.

Было установлено, что Азада Мамедова убил его сын Мухаммед Мамедов (1996 г.р.). 8 декабря он задушил отца и закопал его тело во дворе дома.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Мамед Мамедов задержан и привлечен к следствию.

В настоящее время расследование продолжается.