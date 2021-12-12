Стремительное похудение может быть следствием серьезных болезней

Доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Екатерина Кудина назвала резкую потерю веса признаком ряда серьезных болезней. Об этом сообщает «Прайм».

По ее словам, если снижение веса не связано с кардинальными изменениями стиля питания, усилением физической активности, то это может быть симптомом эндокринной патологии, сахарного диабета, инфекционных болезней, в том числе туберкулеза, а также аутоиммунного или онкологического заболевания.

Иногда вес человека резко меняется вследствие возрастной перестройки энергетического баланса организма, например, в подростковом возрасте, в период менопаузы или в пожилом возрасте.

Кроме того, значительная потеря веса может развиться на фоне серьезного нервного стресса, который в свою очередь может привести к возникновению или обострению самых разных заболеваний.

Врач добавила, что при резком похудении следует обратиться к врачу, так как при появлении любой проблемы решить ее гораздо проще в самом начале.