Эти продукты могут навредить людям старшего возраста

Диетолог Марият Мухина заявила, что хлеб, каши, крупы и зерновые могут навредить людям старшего возраста из-за высокого гликемического индекса. Об этом она сообщила изданию «Народные Новости».

По ее словам, пожилые люди склонны к инсулинорезистентности, набору веса и диабету. Хлеб и кашу людям старшего возраста можно есть без вреда для здоровья только при отсутствии лишнего веса и хороших показателях углеводного обмена и инсулинорезистентности.

Врач рекомендовала людям старше 65 есть больше творога, мяса и яиц, так как в этих продуктах правильный баланс жиров, белков и углеводов.