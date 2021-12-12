18 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1649 пациентов признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 18 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 604480 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 576264 человека благополучно прошли лечение, 8088 пациентов скончались.

В активной фазе заболевания числятся 20128 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 5677746 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11280 — за минувшие сутки.