В Баку осадков не ожидается

Обнародован прогноз погоды на воскресение.

Как сообщили в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. В течение дня местами вероятны дожди, будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем 9-11° тепла, в Баку ночью 6-8° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление поднимется с 770 мм ртутного столба выше нормы до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются ливни, в отдельных местах будет туман. Восточный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-3° мороза, днем 3-7° тепла.