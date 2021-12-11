В Азербайджане у сотрудников госорганов будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19

С 1 февраля следующего года у сотрудников государственных органов в Азербайджане будет требоваться сертификат о вакцинации двумя дозами прививки от COVID-19, иммунный сертификат или же сертификат о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19, говорится в решении, подписанном премьер-министром Али Асадовым.

Решение коснется также сотрудников всех медицинских, фармацевтических, научных и образовательных учреждений независимо от форм собственности (независимо от работы по трудовым или гражданско-правовым договорам), работников сферы труда и услуг, приведенных в приложении к Постановлению Кабинета министров Азербайджана от 26 мая 2021 года № 151.