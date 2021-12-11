Определен порядок проведения новогодних праздников в новом году

В связи с празднованием Нового года определен порядок проведения праздничных мероприятий в соответствующих местах.

Как сообщили АПА в Оперативном штабе при Кабинете министров, проведение праздничных мероприятий должно быть организовано в соответствии с установленными для них правилами, требованиями и методическими указаниями.

Эти следующие требования:

— общее количество гостей на праздничных церемониях не должно превышать 150 (сто пятьдесят) человек, а вместимость гостей в каждом зале должна быть определена с учетом площади места проведения праздничного торжества;

— Все гости старше 18 лет, участвующие в праздничных мероприятиях, организованных с участием до 150 человек, должны быть вакцинированы против COVID-19 2 дозами или иметь подтверждающий документ о том, что они выздоровели от COVID-19 и приобрели иммунитет, либо иметь сертификат о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19, Для гостей, участвующих в праздничных мероприятиях, не требуется обязательное использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей;

— использование обслуживающим персоналом (за исключением музыкантов) медицинских масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты на праздничной церемонии является обязательным;

-владелец помещения, в котором проводится праздничное торжество, не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения мероприятия должен предоставить сведения о функционирующих в пределах данного объекта актовых залах, их вместимости и работающем персонале (включая временно привлеченных работников), а также о времени начала и окончания церемонии (не позднее 02:00), количестве гостей . Эти данные необходимо внести в портал icaze.e-gov.az.

Проведение праздничных мероприятий с нарушением этих требований запрещено.

Следует отметить, что разрешается работа объектов общественного питания с 00:00 часов 31 декабря 2021 года до 02:00 часов 1 января 2022 года.