Али Асадов отменил некоторые карантинные ограничения

В Азербайджане сняты некоторые ограничения, введенные в рамках особого карантинного режима.
Разрешается работа объектов общественного питания с 00:00 часов 31 декабря 2021 года до 02:00 часов 1 января 2022 года.
Проведение мероприятий, связанных с празднованием Нового года, должно быть организовано в соответствии с установленными для них правилами, требованиями и методическими указаниями.
Проведение праздничных мероприятий с нарушением этих требований запрещено.
Соответствующий приказ подписал премьер-министр Али Асадов.