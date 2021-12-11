Али Асадов отменил некоторые карантинные ограничения

В Азербайджане сняты некоторые ограничения, введенные в рамках особого карантинного режима.

Разрешается работа объектов общественного питания с 00:00 часов 31 декабря 2021 года до 02:00 часов 1 января 2022 года.

Проведение мероприятий, связанных с празднованием Нового года, должно быть организовано в соответствии с установленными для них правилами, требованиями и методическими указаниями.

Проведение праздничных мероприятий с нарушением этих требований запрещено.

Соответствующий приказ подписал премьер-министр Али Асадов.