МИД: Армянская армия продолжает совершать провокации на Кяльбаджарском направлении

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджанской Республики, в последние дни вооруженные силы Армении совершают провокации, которые усугубляют ситуацию в Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

В управлении пресс-службы МИД сообщили, что 8 декабря 2021 года в результате очередной провокации на государственной границе в Кяльбаджарском направлении погиб военнослужащий Азербайджанской Армии Алиев Асиф Адиль оглу.

«9-10 декабря армянские военные подразделения вели интенсивный обстрел позиций Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском районе с боевых позиций в Басаркечарском районе. В результате ответных мер Азербайджанской Армии провокации противника были пресечены.

Если Армения действительно хочет мира и стабильности в регионе, то она должна предпринять реальные шаги по нормализации отношений и положить конец имитациям.

Призываем армянскую сторону воздержаться от попыток препятствовать построению мира, целенаправленно создавая напряженность в регионе, и полностью выполнять трехсторонние заявления в соответствии с взятыми на себя обязательствами», — говорится в заявлении МИД.