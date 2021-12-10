Представители НПО посетили Суговушан, Тертер и Талыш

Представители более 100 неправительственных организаций (НПО), функционирующих в Азербайджане, совершили поездку в освобожденные от оккупации поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района.

Поездка была организована Агентством государственной поддержки НПО Азербайджанской Республики и Фондом пропаганды моральных ценностей по случаю 10 декабря – Всемирного дня прав человека, пишет АПА.

Участники поездки побывали в селе Талыш, где посетили русскую православную церковь, затем побывали в поселке Суговушан и городе Тертер.

Им рассказали о преступлениях, совершенных Арменией в ходе войны в этих населенных пунктах против мирного населения.

В поездке гостей сопровождал заместитель председателя Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки НПО, ответственный сотрудник Администрации Президента Азербайджанской Республики Вюсал Гулиев.

В городе Тертер была организована конференция с участием представителей НПО.

В заключительной части конференции было принято заявление по итогам поездки представителей НПО в освобожденные от оккупации поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района. В документе НПО призвали международные организации расследовать военные преступления и преступления против человечности, совершенные в регионе в результате оккупационной политики военно-политического руководства Армении, оказать давление на Армению для того, чтобы она предоставила Азербайджану карты минных полей и другую необходимую информацию, оказать поддержку Азербайджану в очистке от мин и НРБ освобожденных от оккупации территорий, приложить совместные усилия во имя мира.



