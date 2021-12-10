Парламент Азербайджана рассмотрит 17 вопросов

Обнародована повестка очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое намечено на 14 декабря.
В повестку заседания включены 17 вопросов, пишет «Репорт»:
Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”О бюджетной системе» (первое чтение);
Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”О государственном долге» (первое чтение);
Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики» (первое чтение);
Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”О таможенном тарифе» (первое чтение);
Проект закона Азербайджанской Республики ”О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О страховании от безработицы» (первое чтение);
Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”О занятости» (первое чтение);
Проект закона Азербайджанской Республики ”О медиа » (первое чтение) и др.