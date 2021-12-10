Задержаны 5 таксистов, которые делали непристойные предложения пассажиркам

После появления в соцсетях видеороликов о том, как некоторые водители такси на своем личном автомобиле ведут себя неэтично с пассажирами, от граждан поступили жалобы в органы полиции.

Как сообщили в МВД, был проведен мониторинг этих данных, проанализированы полученные результаты.

В результате были задержаны 5 таксистов – жители столицы Кянан Халилов, Эльшад Ширинов, житель Абшеронского района Низами Керимов, житель Тертерского района Эльшан Мурсалзаде и житель Лерикского района Шабала Агаев. В связи с тем, что у Эльшана Мурсалзаде был обнаружен героин, в его отношении возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Другие водители были привлечены к ответственности по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках и арестованы в административном порядке.