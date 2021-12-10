В Астаринском районе покончил жизнь самоубийством отец пятерых детей



Житель Астаринского района покончил жизнь самоубийством.

Инцидент произошел в селе Сияку, передает «Репорт».

Ильхам Аллахверди оглу Теймуров, 1969 года рождения, покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из охотничьего ружья в подвале своего дома. Во время инцидента он был дома один.

Тело было передано для обследования в Лянкяранское отделение Объединения медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения. По факту проводится расследование.

Теймуров был отцом пятерых детей.