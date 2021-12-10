Главный инфекционист КМЦ: Заразность омикрона на 10-15 процентов выше

«Ведутся исследования в связи с появлением нового омикрон-штамма», сказал главный инфекционист КМЦ Фаррух Седиров в эфире программы «COVID-19 – Омикрон».

Он отметил, что для этого штамма характеры такие симптомы как температура, головные боли и мышечная боль:

«Пока что ничего нельзя сказать о специфических особенностях штамма. По предварительным данным, степень инфицирования высокая. Отмечается, что омикрон обладает на 10-15 процентов более высокой заражаемостью».

Инфекционист сказал, что этот штамм может выявляться в любой возрастной группе:

«У непривитых больше шансов заразиться. Даже те, у кого после вакцинации прошло 4-5 месяцев, заражаются этим штаммом. Вот почему вам нужно прививаться бустерной дозой. Есть мнения, что штамм омикрон в отличие от других, может избегать сформировавшийся иммунный ответ. Это также говорит о том, что мутация серьезная».