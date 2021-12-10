Судебный пристав из Шамкира обвиняется в мошенничестве



Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса на основании материалов, поступивших в Министерство юстиции Азербайджанской Республики, и обращений, поступивших на «горячую линию 161» Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, в связи с незаконными действиями Разима Алиева, работавшего приставом в Шамкирском районном отделе исполнения и пробации, передает АПА.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, предварительным следствием установлены обоснованные подозрения в том, что Разим Алиев, работая на этой должности в течение 2019-2020 годов, используя свое служебное положение, присвоил вверенное ему чужое имущество, а также совершил мошенничество в отношении 7 человек и путем злоупотребления доверием присвоил их денежные средства на общую сумму 40 600 манатов.