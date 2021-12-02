«Погранично-дорожный кризис» — кто выдаст Пашиняну «чёрную метку»?

Накануне, 1 декабря, в Азербайджане отметили годовщину освобождения Лачина — в рамках подписанной 10 ноября капитуляции Армении. В Баку уже тогда на самом высоком уровне заявляли, что готовы поставить точку в конфликте, и призывали Армению работать над заключением полномасштабного мирного договора. Следующим шагом здесь должна была стать делимитация и демаркация границ.

Но, как показывает практика, к миру вообще и к демаркации границ в частности в Армении не готовы. И здесь определенную информацию к размышлению дает очередная громкая отставка. Никол Пашинян освободил от должности начальника департамента внешних связей аппарата премьер-министра Грачья Тащяна. Уволенный Тащян ранее занимал разные должности в аппарате МИД Армении, был советником миссии Армении в НАТО, миссии Армении при ООН, начальником отдела НАТО МИД Армении, посланником посольства Армении в США, в 2018 году, после пашиняновской «революции», был назначен помощником премьер-министра, а в 2020 году — начальником департамента внешних связей аппарата премьер- министра. Увольнение столь близкого соратника — априори событие, достойное комментария. Но самое интригующее обстоятельство раскрыл еще несколько дней назад журналист, руководитель центра армянских исследований «Ани» Татул Акопян. По его словам, именно Тащян был «переговорщиком» Пашиняна с властями Азербайджана и отвечал за оперативную связь. Установление которой считалось важным достижением постконфликтного урегулирования.

Подобным утечкам можно верить или не верить. Но в СМИ уже поползли слухи о готовящейся в команде Пашиняна так называемой «дипломатической реформе», центр тяжести которой приходится на посольство Армении в РФ. Вардан Тоганян, нынешний посол, еще неделю назад, на фоне «однодневной войны» на Кельбаджарском направлении, рассуждал перед журналистами об обращении Армении в ОДКБ, но в самом Ереване уже активно обсуждают грядущую смену руководства дипмиссии — на место Тоганяна пророчат Вагаршака Арутюняна, бывшего министра обороны Армении и военного преступника, автора плана ракетных ударов по Гяндже, Мингечауру, Барде и Тертеру. Намеренно оставим в стороне гадания, примет ли этого персонажа в качестве посла сама Россия. Важно другое: источники, близкие к «карабахскому клану», уже заговорили о том, что, дескать, «Ереван готовится произвести последовательные перестановки в своем посольстве в Москве, целью которых является ликвидация какого-либо официального политического представительства карабахского армянства в России».

А вот тут нужно уточнение. Официально РФ никогда не признавала «Нагорный Карабах» в качестве субъекта международного права и не давала согласия на существование в Москве этакого «официального представительства «карабахского армянства». Другое дело, что на должности советника посольства Армении в РФ всегда наличествовал некий субъект, который при случае именовал себя «представителем Нагорного Карабаха».

Другой вопрос, на самом ли деле в Ереване готовы покончить с этой игрой. Куда вероятнее, что Никол Пашинян устраивает рокировку на ключевых «переговорных» направлениях на фоне серьезного «погранично-дорожного кризиса».

В самом деле, в Армении могут, конечно, разместить своих таможенников и пограничников на трассе Горус-Гафан и даже назвать это «ответом Азербайджану». Но на деле речь идет о признании собственного поражения. На своей территории и со своей стороны границы Армения может ставить хоть пограничников, хоть таможенников, хоть мастерские по изготовлению хачкаров. Но на деле этот шаг — не что иное, как «необъявленная капитуляция». От появления армянских таможенников никуда не исчезли азербайджанские пограничные КПП на той же дороге. И тем более то весьма неприятное для Армении обстоятельство, что дорога эта «заходит» на азербайджанскую территорию.

Сегодня в АрмСМИ подробно обсуждают, скажем так, экономические последствия такого присутствия Азербайджана на важнейшей армянской транспортной артерии. Так, здесь изрядно нервничают по поводу цен на сжиженный газ, который доставляется из Ирана, и теперь «большегрузы» проезжают еще и азербайджанскую таможню. Появился ещё один повод для волнений и корвалола: АЗС SOCAR на азербайджанском участке трассы. Где будет более дешевый и более качественный бензин, чем на армянских АЗС. Из Еревана сюда вряд ли приедут заправляться, но вот «транзитные» фуры явно предпочтут «залиться» азербайджанским топливом.

Но это все даже не верхушка айсберга. Куда важнее другое: Ереван вынужден соглашаться с азербайджанским контролем над парой десятков километров своей стратегической дороги. Еще в октябре «Голос Армении» привёл показательную подборку обещаний Вагаршака Арутюняна: «В «Сюнике» (Западном Зангезуре, кавычки наши —Minval.az) ни метра территории Армении не будет уступлено Азербайджану», «21-й км дороги Горис – Давид Бек будут контролировать российские пограничники», «Договорённости с Россией и Азербайджаном позволяют говорить, что безопасность обеспечена», «Армянские пограничники будут стоять на территории Армении и визуально контролировать дорогу, обеспечивая второй уровень безопасности», которые, мягко говоря, не оправдались. Более того, в команде Пашиняна не могут не осознавать: и в годы существования СССР, и в то время, пока сопредельные с Арменией районы Азербайджана находились под оккупацией, Армения «прихватизировала» предостаточно азербайджанских земель, и теперь, в процессе демаркации и делимитации на основе военных карт Азербайджан потребует эти территории обратно. Более того, шансов развернуть процесс демаркации и делимитации в свою пользу у Пашиняна не просматривается.

И что в этой ситуации остается делать Николу Воваевичу? Соглашаться на заведомо катастрофический для себя сценарий? Особенно на нынешнем фоне, когда его политические противники вроде того же Сержа Саргсяна или сторонников Роберта Кочаряна из блока «Айастан» открыто торгуют идеей реванша, а их лоббисты в РосСМИ уже советуют Кремлю «более внимательно присмотреться к оппозиционным кандидатам, убедиться в их договороспособности и надежности и, возможно, поддержать их в самое ближайшее время»?

Можно, конечно, нарисовать схему, где РФ руками сторонников Кочаряна, Саргсяна или Ванецяна эффектно «отшвыривает» от власти Никола Пашиняна, который проиграл войну, опозорил ее армейскую модель и продукцию ее ВПК, выставленную в далеко не почётной роли в бакинском Парке военных трофеев, а теперь еще втаскивает в процесс урегулирования Евросоюз, а затем эффектно «вознаграждает» их за лояльность, но в реальности этот сценарий со слишком многими «если» и слишком высокими политическими рисками. Подобные схемы срабатывали «на ура» в начале девяностых, но не теперь. Не говоря о том, что военного разгрома своего союзника по итогам 44-дневной войны в планах РФ тоже не значилось — что бы там ни рассказывали про «договорняк» или стремление «наказать Пашиняна». А теперь еще и не будет шансов ни свалить проигрыш на «западника и капитулянта» Пашиняна, ни представать заново в роли миротворца. И это не считая такой «мелочи», как необходимость создавать «с нуля» разгромленную армию Армении. Так что с отстранением от власти Никола Воваевича Москве вряд ли стоит торопиться.

Другое дело, что «чёрную метку» Пашиняну в случае попыток «тянуть резину» на переговорах вполне может вручить Азербайджан. Прежде всего, «однодневная война» в Кельбаджарском районе не оставила сомнений: Азербайджан готов провести демаркацию и делимитацию границ по своему сценарию, и если Армения не соглашается на дипломатический путь такой делимитации, то она будет проведена силовым путём. И никакие союзники по ОДКБ за Ереван не впишутся. И как на это отреагируют на армянской внутриполитической арене — это уже не проблема Баку, а проблема «Баграмяна, 26». Где должны определиться, по какому сценарию хотят проведения делимитации границ.

И да, шансов на выигрыш в этом случае у Армении не просматривается.

Нурани