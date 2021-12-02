Эмин Амруллаев: В 20 школах нет отопления

«После того, как дали отопление 15 ноября, в 67 школах были проблемы в этом плане. В настоящее время этот показатель уменьшился до 20, процесс продолжается».

Об этом в беседе с журналистами сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает АПА.

По его словам, 60 процентов школ страны обеспечены централизованной отопительной системой:

«Остальные школы обогреваются дровами и другими средствами. В большинстве школ города Баку проблема отопления решена. Аварии могут быть в какой-то школе. Это связано с разными причинами. Эти причины не всегда относятся к Министерству образования, иногда речь идет об объективных причинах. То, что в прошлом году возникали перерывы в учебном процессе, создавало проблемы в отопительной системе, так как при каждом подключении или отключении этой системы возникают определенные проблемы».