В ноябре 8 человек подорвались на минах в Азербайджане

В ноябре 2021 года было зарегистрировано 7 случаев разрыва мин, в результате которых пострадали 8 человек, 1 погиб.

Об этом Report сообщил председатель Общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин» Хафиз Сафиханов.

По его словам, в результате инцидентов погиб один мирный житель, еще 8 человек получили ранения (сапер, пограничник, два военнослужащих Внутренних войск и 4 гражданских лица).

«В ноябре 2021 года в 6 случаях взорвались противопехотные мины, в 1 – противотанковая. Инциденты с минами произошли на территории Джебраильского, Агдамского, Геранбойского, Лачынского, Физулинского и Зангиланского районов», — подчеркнул он.