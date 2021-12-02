Президент Фонда этнического взаимопонимания: Самая многочисленная еврейская община проживает в Азербайджане

«Я привез с собой в Азербайджан 14 пасторов. Они не могли поверить, что в Азербайджане много христианских памятников, христианам созданы все условия для совершения религиозных обрядов».

Об этом сказал президент Фонда этнического взаимопонимания Раввин Марк Шнайер на Форуме партнерства глобальной кампании «Мир во имя культуры», передает АПА.

Он отметил, что здесь они стали свидетелями того, как влияет на общество благополучие: «Это стало возможным благодаря решительной политике Президента Ильхама Алиева. Мир – неотъемлемая часть достоинства, проявление нашей заботы. Президент Ильхам Алиев сыграл роль маяка в пропаганде мира между культурами».

Он отметил, что приветствует отношение Президента Ильхама Алиева к еврейской общине, к Израилю: «Самая многочисленная еврейская община проживает именно в Азербайджане».