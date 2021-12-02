Фонд Гейдара Алиева завершил реставрацию католической церкви Пресвятой Девы Марии в Баку

Фонд Гейдара Алиева завершил работы по ремонту и реставрации католической церкви Пресвятой Девы Марии в Баку, сообщили в фонде.

Во время реставрационных работ в церкви, где поклоняются сотни католиков, отремонтировали крышу, обеспечив гидроизоляцию.

Церковь построена в 1912 году. После прихода к власти в 1934 году большевиков, как и многие религиозные памятники, церковь была разрушена. После восстановления независимости Азербайджана по указанию общенационального лидера Гейдара Алиева, для католиков, нуждающихся в религиозном храме, была выделена территория для строительства новой церкви в Баку. Католическая церковь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии открылась в марте 2008 года.