Азербайджан избран членом Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта

30 ноября-1 декабря 2021 года состоялось 9-е заседание государств-сторон второго протокола Гаагской конвенции 1954 года «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта».

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в рамках заседания 30 ноября 2021 года состоялись выборы в Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

В члены комитета была выдвинута и Азербайджанская Республика, и при поддержке абсолютного большинства государств-участников голосования Азербайджан был избран членом комитета на предстоящий 4-летний период.