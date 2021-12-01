В МВД опровергли задержание женщин и детей в ходе незаконной акции в Баку

«Среди задержанных в ходе сегодняшней несанкционированной акции в центре города нет женщин и детей».

Как сообщает АПА, об этом сказал начальник отдела по связям с СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что части задержанных лиц сделали предупреждение и отпустили, а в отношении остальных расследование продолжается.

Э.Гаджиев назвал необоснованными утверждения о том, что сотрудники полиции нанесли увечья Тофигу Ягублу: «Но несмотря на всё это указанные утверждения будут расследованы в соответствующем порядке».