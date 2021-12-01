Госкомпания SOCAR эвакуировала персонал с открытых морских площадок

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) усилила меры безопасности в отношении персонала, работающего на открытых площадках в море. Об этом сообщил замначальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Ограничены работы, организовано дежурство на месторождениях. Компания эвакуировала в море 27 человек. Их перевели на работу на более укрепленных площадках. Как только погодные условия восстановятся, персонал вновь вернется к прежней работе.

Отметим, что эвакуация была произведена еще в минувшие сутки.