Посол США в Азербайджане посетил Тертерский район



Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер посетил села Сахлабад и Аскипара в Тертере, сообщили в в посольстве США в Азербайджане.

«Посол Литценбергер в рамках программы Бюро по вопросам народонаселения, беженцев и миграции посетил деревни Сахлабад и Аскипара, чтобы ознакомиться с финансируемыми США программами ООН. США являются крупнейшим финансовым спонсором программ Представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Азербайджане с финансовыми средствами в размере более 3,9 млн долларов”, — говорится в сообщении дипмиссии.