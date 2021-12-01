Упразднена должность спецпредставителя президента по Агдамскому району

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отмене распоряжения президента Азербайджанской Республики №2656 от 24 мая 2021 года «О назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики в освобожденной от оккупации части Агдамского района».

Cогласно распоряжению, отменено распоряжение президента Азербайджанской Республики от 24 мая 2021 года № 2656 «О назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики в освобожденной от оккупации части Агдамского района».