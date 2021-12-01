Посольство Грузии и глава МИД соболезнуют Азербайджану

Посольство Грузии выразило глубокую скорбь в связи с авиакатастрофой Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, повлекшей человеческие жертвы.

«Посольство Грузии приносит соболезнования правительству и народу Азербайджана. В это непростое время выражаем солидарность с семьями погибших в трагической аварии.

Посольство Грузии в Азербайджанской Республике с глубоким чувством скорби выражает новость о крушении военного вертолета Государственной пограничной службы.

Посольство Грузии выражает глубочайшие соболезнования правительству Азербайджана и его народу. Выражаем соболезнования семьям погибших в этот трудный момент», — говорится на странице посольства в Facebook.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил Азербайджану соболезнования в связи с крушением вертолета.

Об этом глава МИД сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Я узнал о трагической аварии вертолета в дружественном Азербайджане. В этот печальный период грузинский народ находится рядом с азербайджанским народом. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Желаю раненым скорейшего выздоровления», — отметил глава МИД.