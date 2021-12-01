Кямран Алиев: Некоторые лица пытаются использовать крушение вертолета в политических целях

«От своего имени и от имени коллектива Генеральной прокуратуры выражаю соболезнования семьям и близким наших военнослужащих, погибших в результате крушения вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы 30 ноября при выполнении учебного полета, желаю пострадавшим скорейшего выздоровления».

Об этом сказал журналистам находящийся с визитом в Киеве генеральный прокурор Азербайджанской Республики, государственный советник юстиции I степени Кямран Алиев, передает АПА.

“На основании поручения главы государства Ильхама Алиева уголовное дело будет расследовано полностью и всесторонне, все причины и обстоятельства этого инцидента будут выяснены в ходе расследования. Азербайджанская общественность будет подробно и регулярно информироваться о ходе расследования», — отметил он.

Генеральный прокурор с сожалением отметил, что некоторые лица предпринимают попытки злоупотребления этим инцидентом в политических целях, распространяя необоснованные слухи, не основанные ни на одном факте:

«В этой связи заявляю, что в отношении таких лиц будут приняты самые жесткие меры, предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики. Недопустимо использовать эту трагедию в политических целях».