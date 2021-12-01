Ближайший адрес для покупки номера Bakcell

Компания Bakcell представила свой веб-сайт nomre.bakcell.com в совершенно новом дизайне. С помощью обновленного сайта, пользователи могут с легкостью найти, выбрать по категориям и заказать нужный им номер.

Используя nomre.bakcell.com можно приобрести мобильные номера с префиксами 055 и 099 в самых разных категориях (простой, бронзовый, серебряный, золотой, платиновый). Во время выбора, на экране отобразится цена номера, в соответствии категорией к которой он относится. Если нужный номер свободен, абонент сможет заказать его через сайт, а затем подойти в один из дилерских магазинов Bakcell, с удостоверением личности, чтобы завершить покупку.

Чтобы получить более подробную информацию, зайдите на nomre.bakcell.com.

Bakcell продолжит предоставлять своим абонентам самый лучший клиентский опыт, постоянно улучшая качество обслуживания и своей мобильной сети.

О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и решения для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.

В 2021 году компания Ookla® в очередной раз назвала Bakcell «Самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане». Сегодня, сеть Bakcell, насчитывающая более 8700 базовых станций, охватывает 99,9% населения и 92,4% территории Азербайджана.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.