Завершилась церемония прощания с погибшими в результате крушения вертолета ГПС (обновлено)

Завершилась церемония прощания с погибшими в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы при выполнении учебных полетов 30 ноября на авиационном полигоне «Гарагейбат» на территории Хызинского района.

Погибшие военнослужащие будут похоронены на II Аллее почетного захоронения.

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Началась церемония прощания с 14 военнослужащими, погибшими накануне в результате крушения военного вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

Церемония проходит в спортивном комплексе «Серхедчи» ГПС в Баку, сообщает Report.

В церемонии принимают участие официальные лица, члены семей погибших и представители общественности.



