Выжившие в крушении вертолета ГПС рассказали об инциденте

Выжившие в крушении военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана полковник-лейтенант Эмиль Мамед оглу Джафаров и капитан Рамин Рамиз оглу Адилов в интервью Real TV рассказали об инциденте.

По словам Эмиля Джафарова, авария произошла при приземлении.

«Когда вертолет разбился, нас обоих выбросило из него. Больше ничего не помню. Никаких ограничений нарушено не было. Вертолет рассчитан на перевозку 24 человек. Я был у входа в пассажирский салон. Ничего подозрительного не было.

Все вертолеты новые. Все было проверено. Все произошло за секунды. По прогнозу, ветер должен был быть после обеда​​».

Эмиль Джафаров также рассказал о летчике вертолета полковнике Физули Джавадове. Он отметил, что Джавадов был пилотом первого класса: «Этот человек был живой легендой для каждого из нас, он был опытным. Он постоянно выполнял боевые задачи на освобожденных территориях.

Ми-17 — один из самых универсальных вертолетов в мире. Они также использовались во Второй карабахской войне. Мы ехали в тренировочную зону, когда произошла авария».

Другой раненый военнослужащий, капитан Рамиль Адилов, сказал, управление вертолетом внезапно было потеряно при приземлении:

«Мы рухнули на землю с высоты. Момент аварии составлял секунды. Я закричал и когда очнулся, то уже был здесь. Постороннего вмешательства не было. Ветер был не таким сильным. Это был полигон, куда мы каждый раз приезжали на стрельбища. Срок гарантии вертолета истек. Он только что прибыл из ремонта».