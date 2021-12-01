Приступили к асфальтированию автодороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут



Начались работы по укладке асфальтобетонного покрытия автодороги Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут, являющейся одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению главы государства.

Об этом сообщили Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Проезжая часть шоссе составляет 14 метров. Шоссе берет свое начало на Шюкюрбейлинском участке автомагистрали Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор, и тянется до поселка Гадрут Ходжавендского района. Общая протяженность дороги составляет 39,7 километра.

Шоссе пролегает по территориям освобожденных от оккупации Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов, охватывая около 20 населенных пунктов указанных районов, включая поселок Гадрут и город Джебраил.