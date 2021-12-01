Завершена экспертиза тел погибших при крушении вертолета ГПС

В Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии завершилась экспертиза тел погибших в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) на авиационном полигоне «Гараэйбат» на территории Хызинского района.

Тела погибших военнослужащих будут доставлены в спортивный комплекс «Серхедчи», где состоится церемония прощания, сообщает Report.

Затем гробы с телами будут переданы семьям погибших для захоронения.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне «Гараэйбат» на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.