В Бейлагане в полицейского выстрелили из охотничьего ружья

30 ноября в районную прокуратуру поступила информация о применении насилия в отношении сотрудников Бейлаганского районного отдела полиции на территории села Ашагы Чеменли.

Как сообщили в Бейлаганской районной прокуратуре, в ходе разбирательств было выявлено, что сотрудники постпатрульной службы Бейлаганского РОП Мирсахиб Абдуллаев и Сарван Чырагзаде потребовали у жителя села Эльданиза Алышова 1981 г .р. предъявить документы на двуствольное охотничье ружье. Э.Алышов сообщил, что ружье не зарегистрировано, а на требование сотрудников полиции выдать оружие выстрелил в С.Чырагзаде.

По факту в Бейлаганской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК.

По уголовному делу продолжается следствие.