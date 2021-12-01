Распространились новые видеокадры с места крушения вертолета ГПС

Распространились видеокадры с места крушения вертолета Государственной пограничной службы, произошедшего 30 ноября.

Напомним, что вчера около 10:40 на авиационном полигоне «Гарахейбат», расположенном на территории Хызинского района, при выполнении учебных полетов разбился военный вертолет Государственной пограничной службы. В результате погибли 14 человек, 2 получили травмы.

Как сообщил вчера начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев, «черный ящик» найден, ведется его расшифровка.