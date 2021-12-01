Обеспечено водоснабжение освобожденного Лачинского района

ОАО «Азерсу» обеспечило водоснабжение военных и гражданских объектов в освобожденном Лачинском районе.

Оперативное восстановление систем питьевого водоснабжения началось сразу после освобождения Лачынского района.

Источники питьевой воды в этом районе были приведены в непригодное состояние в период оккупации. Всего от источников к жилым объектам проложено 13 км водопроводов различного диаметра. В то же время в трех пунктах были оборудованы водонапорные башни для обеспечения транспортировки воды машинами в случае необходимости.

«Азерсу» наряду с Лачинским районом организовал бесперебойную службу в городах Шуша и Кельбаджар, поселках Гадрут, Талыш и Суговушан.