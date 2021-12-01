Часть Загатальского и Балакенского районов останется без газа

Газовый оператор Азербайджана Azəriqaz с 1 декабря ограничит газоснабжение двух районов республики, сообщает пресс-служба предприятия во вторник.

В связи с работами по установке оборудования на газораспределительных станциях «Загатала» и «Балакен» с 09:00 часов 1 декабря будет приостановлена подача газа в определенные населенные пункты Загатальского и Балакенского районов.

Так, до завершения работ на станциях временно прекратится газоснабжение десяти загатальских селений и 56 населенных пунктов Балакяна, включая административный центр.