Посольство Пакистана соболезнует Азербайджану

Посольство Пакистана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Госпогранслужбы.

Об этом сообщили на официальной странице дипмиссии в Twitter.

«Мы опечалены известием о трагической катастрофе азербайджанского вертолета и гибели 14 профессиональных военнослужащих. Да упокоит Всевышний души наших азербайджанских братьев погибших в ходе трагической аварии военного вертолета, желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении.

We are saddened by the news of tragic crash of #Azerbaijani helicopter resulting in loss of 14 fine young officers. May Allah bless the Shaheeds with a high status in Jannah. Our prayers for the grieving families and people of brotherly Azerbaijan pic.twitter.com/8wqHFyeLZf

— Pakistan Embassy Azerbaijan (@PakinAzerbaijan) November 30, 2021