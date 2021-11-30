Год назад победоносная армия Азербайджана вошла в освобожденный Лачинский район

9 ноября 2020 года (10 ноября – по бак.вр.) президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и президент Российской Федерации В.В.Путин подписали историческое соглашение по Карабаху.

Согласно одному из его пунктов, армянская сторона обязалась до 1 декабря вернуть Азербайджану Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха (Карабахский регион Азербайджана – прим.ред.) с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.

Таким образом, подразделения Азербайджанской Армии 1 декабря вошли в Лачинский район.

Напомним, что Лачинский район Азербайджана был оккупирован армянскими войсками 18 мая 1992 года.

В результате вражеской агрессии был оккупирован один город, поселок, а также 120 сел. Армянскими вооружёнными силами были разграблены сотни объектов культуры и быта района, разгромлены десятки поселков, сёл и исторических памятников, свыше 63 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

264 человека погибли, 65 были взяты в заложники, 103 жителя стали инвалидами.

Отметим, что перед уходом из Лачинского района армяне разобрали захваченные у азербайджанцев дома и вывезли все, что было возможно, а что не смогли вывезти — подожгли.