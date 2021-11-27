Цена ненависти

На фоне устроенной Арменией провокации на государственной границе с Азербайджаном, анализа ее результатов, наконец, ожидания и обсуждения итогов трёхсторонней встречи в Сочи на эту новость многие просто не обратили внимание: решением правительства РА верхушке сепаратистов, которую в Ереване с упорством, достойным лучшего применения, именуют «Республикой Арцах», будет выделено 13,5 млрд драмов (примерно 28 миллионов долларов). Как пояснил министр финансов Армении Тигран Хачатрян, эта помощь будет предоставлена для оказания населению «огрызка» «услуг электроснабжения, газоснабжения и связи, как и в 2021 году для финансирования расходов по зарплатам, пособиям, пенсиям, здравоохранению, социальным и образовательным программам». В переводе: Армения берет на себя финансирование всей ханкендинской «социалки».

А вот тут есть, если угодно, «невидимая сторона».

Дело не в том, насколько крупной суммой для Араика Арутюняна и его клики являются эти 28 миллионов «зелёных» и хватит ли их, чтобы «залатать дыры» в местной «социалке». Тем более что после войны эта самая «социалка» заметно выросла: надо выплачивать помощь еще и семьям тех, кто перебрался в Ханкенди из Гадрута и Шуши. И тем более нему тонкостях финансовых взаиморасчетов Еревана и ханкендинских сепаратистов. Важно другое. 28 миллионов долларов — это в первую очередь политический жест, призванный продемонстрировать, что о карабахцах в Ереване не забыли. И самое главное, остановить тихое бегство местного населения из «огрызка».

Еще недавно само по себе существование этой проблемы в «огрызке» категорически отрицали. И только щеголяли безбожно раздутыми цифрами «вернувшихся армян». Теперь уже молчать не получается: проблема есть, и более чем серьёзная. В интервью РБК несколько недель назад ее признавали даже местные сепаратисты. К выезду подталкивает многое, и прежде всего политические перспективы, которые «оптимисты» именуют «туманными», а реалисты констатируют: полное восстановление суверенитета Азербайджана над всем Карабахом — вопрос времени. И, наконец, есть у местного «сезона чемоданов» и экономическое измерение. Как сквозь зубы признают в Ханкенди, Азербайджан контролирует 29 из 36 местных ГЭС, и недавние перебои в Ханкенди с электричеством дают изрядную пищу для размышлений. Еще недавно с оккупированных земель электроэнергия поставлялась в Армению. Сегодня уже Армении приходится «подпитывать» Ханкенди — притом что эта страна испытывает собственные проблемы с генерацией электроэнергии. Азербайджан сегодня контролирует истоки 98% местных рек. С этим ли связаны недавние перебои в Ханкенди еще и с водой, здесь предпочитают не конкретизировать. Потому как иначе придется озвучивать очень неприятные реалии. И если помножить это все на понятные опасения, что в результате регулярных провокаций у Азербайджана в какой-то момент лопнет терпение, а значит, последует и новый удар «Железного кулака». Того, что на этом фоне Армения попытается «удержать деньгами» стремительно расползающееся местное население, следовало ожидать. Но, во-первых, нет ясности, насколько это сработает. Все же «разовая подачка» —не самый сильный аргумент против опасений новой войны. А во-вторых, с деньгами сегодня плохо и у самой Армении. Финансовые и экономические проблемы нарастали здесь и до войны. Но теперь…

Об этом в Ереване предпочитают не говорить вслух, но грабеж оккупированных азербайджанских земель обеспечивал неплохое пополнение бюджета Армении — прежде всего за счет разработки золотых рудников. А теперь, как признают армянские же эксперты, в первом полугодии 2021 года из Армении было экспортировано 1.373 кг золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка), таможенная стоимость которого составила 51,1 млн долларов США. По данным Таможенной службы РА, по сравнению с первым полугодием 2020 г. экспорт золота из Армении сократился на 1.365 кг, или на 50%, таможенная стоимость уменьшилась на 73.4 млн долларов, или на 59%. То есть наполовину и более того. Что уже даёт представление о масштабах грабежа азербайджанских земель. И это только золото. Так что масштаб экономических потерь Армении можно себе представить. Как и шансы Армении «удержать деньгами» карабахских «подопечных».

А тем временем правительство Армении выделило еще 400 миллионов драмов (около $800 тыс) на решение срочных социальных и инфраструктурных вопросов в « Сюникской области», то есть в Западном Зангезуре. По словам министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна, средства будут перечислены Фонду развития и инвестиций «Сюника»․ Судя по всему, «удерживать деньгами» местное население приходится и здесь. Что является вполне закономерным результатом армянских приграничных провокаций.

Нурани