Переговоры в Сочи: уверенная тактика Азербайджана и «манёвры отчаяния» со стороны Армении

«Мы стоим там, где посчитали нужным, если это кого-то беспокоит, нервирует, то пусть, как говорится, пойдут и выпьют воды» — эта фраза президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказанная ещё в августе, является прекрасной иллюстрацией к тому позиционному раскладу, который сложился ‘в поле» перед встречей в Сочи. Как теперь становится понятно из военных источников, Азербайджан на Кельбаджарском участке границы провёл профессиональную и молниеносную операцию, в результате которой Азербайджан не просто взял под контроль важные стратегические высоты, включая гору Килсели и вулкан Беюк Ишыглы. Сегодня под визуальным и огневым контролем Вооруженных сил Азербайджана находится, как указывается, ещё и участок трассы Сисиан-Горус (Sisian-Görus). А это уже позволяет Вооруженным силам Азербайджана при стратегической необходимости отсечь весь юг Армении от столицы, сузить и до того короткий перешеек до Нахчывана, или де-факто — локально заблокировать подъезд к Лачинскому коридору. Армянским генералам есть от чего схватиться за голову.

И тем более здесь есть о чем задуматься Николу Пашиняну — особенно теперь, накануне такого «экзамена», как встреча в Сочи с Ильхамом Алиевым.

Понятно, что подробности переговоров остаются за закрытыми дверями. Но запомнившиеся многим дебаты президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Мюнхене, «синхронные» интервью в эфире «60 минут» на РосТВ — все это не оставляет сомнений, что Ильхам Алиев — это действительно политический лидер мирового класса, а Николу Пашиняну еще очень далеко, если прибегнуть к спортивным аналогиям, даже до членства в той же лиге. И дело тут не в отсутствии опыта.

Более того, на провальных для себя дебатах в Мюнхене Пашинян представлял Армению, которая продолжала оккупацию азербайджанских земель и ещё могла тешить себя иллюзиями насчёт «голосования пулями», «природной горной крепости» и т.д. Но теперь переговоры в Сочи приходится вести на фоне разгрома Армении в Карабахе. И ещё того унизительного и болезненного урока, который Азербайджан преподал ей накануне на Кельбаджарском направлении.

И как должен себя вести в этой ситуации Пашинян? Как бы неприятно это ни звучало, умный и грамотный политик в такой ситуации поймет, что лучше принять во внимание реальный расклад сил, не осложнять собственное положение и, как в своё время посоветовал Сергей Лавров тогдашнему министру иностранных дел Армении Эдуарду Налбандяну, молчать и подписывать. Даже если вокруг переговорной комнаты не будет ездить военный автомобиль с громкоговорителем: «Ваше сопротивление потеряло смысл. Ваша смерть ничего не изменит. Предлагаем вам сложить оружие», как это было в первые дни после прекращения огня в Карабахе. Тем более что делимитация границ, разблокирование коммуникаций, наконец, мир и безопасность- все это нужно самой же Армении не меньше, чем Азербайджану.

Но, к сожалению, заявления Пашиняна во время нашумевшего прямого эфира в Facebook подберем самый мягкий эпитет, не дают уверенности, что Никол Воваевич действительно настроен на конструктивный диалог и понимает, что демаркировать границы и открывать дороги все равно придётся. Судя по всему, в Армении вновь пытаются максимально затягивать переговоры, «отодвигать» принятие конкретных решён и, главное, их выполнение. Как уже отмечалось, именно с этим был связан и отказ Пашиняна от встречи в Москве 9 ноября. Разговоры о «тяжелой дате», уверены эксперты, не более чем лирика. На самом деле Пашиняна сильно не устраивает повестка дня переговоров. А если начистоту, то Никол Воваевич, будучи откровенно слабым политиком, да еще представляющим «побитый форпост», понимает: шансов продавить свои условия и вернуться из Сочи победителем у него нет.

Отсюда и манипулятивные отговорки, и попытки, пардон, «тянуть резину», и тем более игры Пашиняна с Евросоюзом: отказавшись от встречи в России 9 ноября, Никол Воваевич запросил и получил переговорный раунд в Брюсселе. И возможно, конечно, что самому Пашиняну такая игра кажется ну невероятно хитрой и тонкой. Но…после всех «геополитических вихляний» Никола Воваевича, как однажды охарактеризовал подобные манёвры Армении Михаил Леонтьев, последовал телефонный разговор Путина и Пашиняна. Какие аргументы пустил в ход Владимир Путин, можно догадаться, но в Сочи Пашинян послушно приехал.

А теперь наступает вторая — и основная — стадия. Переговоры в Сочи Азербайджан ведёт с позиций страны-победителя. И это не только военный успех. Наша страна под руководством своего Верховного главнокомандующего доказала, что является сильным, мощным, состоявшимся государством, способным защитить свою территорию и свои интересы. Вне зависимости от того, что подпишет (или не подпишет) Пашинян на переговорах, и не попытается ли он «соскочить» с выполнения уже достигнутых договорённостей, как это было после Душанбе и как это происходит с Трехсторонним заявлением от 10 ноября, теперь уже ему приходится принимать во внимание военный расклад сил. И то обстоятельство, что ВС Азербайджана уже стоят на той территории, которую Армения считала надежно «приармяненной». А еще держать в голове заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет Армения или нет. Если она хочет, мы решим этот вопрос проще, если не хочет – мы решим это силой».

Так что думать Армении надо вовремя.

Нурани