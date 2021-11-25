Гафарова: Баку ожидает реализации соглашения по Карабаху, высоко оценивая роль Путина



Баку высоко оценивает деятельность президента РФ Владимира Путина в подписании соглашения по Карабаху и возлагает большие надежды на его реализацию, заявила спикер Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова.

«Мы высоко оцениваем деятельность президента РФ Владимира Владимировича Путина, так как именно при его содействии было подписано трехстороннее соглашение, на которое все возлагали и возлагают большие надежды. Ничего не дается легко, тем более разрешение таких конфликтов», — заявила Гафарова на встрече со спикером Совфеда РФ Валентиной Матвиенко.

По словам Гафаровой, азербайджанский народ и защищающий его интересы глава государства, нацелены на мир и стабильность в карабахском регионе, передает «Спутник-Азербайджан».

«Мы нацелены построить мир, восстановить стабильность. Без мира и стабильности в карабахском регионе невозможно говорить о мире и стабильности на Южном Кавказе», — подчеркнула спикер.

Россия заинтересована в стабильном Южном Кавказе, заявила, в свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с Сахибой Гафаровой.

«Мы заинтересованы в мирном, стабильном Закавказье и в мирной жизни людей. Мы для этого и дальше будем делать все, что в наших силах», — сказала спикер Совфеда на встрече, которая прошла в рамках осенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.

Матвиенко подчеркнула, что самая главная задача сегодня — это установление границы между Азербайджаном и Арменией, «чтобы не возникало никакого желания вновь возобновлять там боевые действия и создавать напряжение».

«Делимитация идет в рамках переговоров, в которых участвуют три страны. Россия предложила свое содействие, учитывая, что карты советского периода хранятся только у нас в министерстве обороны. Они выверенные, точные, они определяют точные границы между Арменией и Азербайджаном. Вести переговоры можно уверенно на основании этих карт», — отметила спикер СФ.

По ее словам, Азербайджан и Армения поддерживают такой подход, поскольку других документов, которые четко разграничивали бы территорию между странами, не существует.