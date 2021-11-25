Выгодная кампания от Банка Республика: двойная прибыль при возврате НДС

Новая карта NeoKart, которая за короткий период времени уже подарила своим владельцам крупные суммы кэшбэка, большое количество полетных миль, минут разговора, мобильного интернета и высокую процентную прибыль на остаток суммы на карте, создала еще одну возможность для своих клиентов в преддверии Нового года.

Так, в рамках ВЫГОДНОЙ кампании Банка Республика, возврат части НДС «ƏDV Geri Al» будет выгоднее вдвойне для тех, кто расплачивается с NeoKart. Для этого владельцам NeoKart необходимо либо сканировать QR-код чека, полученного при покупке, либо ввести фискальный код с помощью мобильного приложения “Mobil Şöbə” Банка Республика. Сумма чека будет добавлена ​​к балансу NeoBonus клиента в соответствующей сумме через 1 день после того, как она будет отражена в текущем балансе счета «ƏDV Geri Al».

Таким образом, в рамках кампании которая будет проводиться до 31 декабря, когда владельцы NeoKart отсканируют чеки через приложение «Mobil Şöbə» и добавят их на свой счет «ƏDV Geri Al», они получат как сумму от возврата НДС, так и Бонусы в размере суммы от возврата НДС. Также, владельцы NeoKart при оплате через POS-терминалы в любой точке мира или совершении онлайн-покупок получат NeoБонусы от Банка Республика.

Кроме того, владельцы NeoKart смогут выиграть денежные призы, смартфоны, планшеты и суперприз Toyota RAV4 LOW 2.5L Hybrid, приняв участие в новой лотерее, запущенной Банком Республика.

Если вы хотите попасть в число победителей, не теряя времени закажите NeoKart, и зарабатывайте кэшбэк где угодно и когда угодно при безналичном расчете!

Вы можете заказать NeoKart онлайн на официальном сайте, фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «NeoKart» на номер 051 4 144 144.