ANAMA обратилось к гражданам

«На освобожденных от оккупации территориях интенсивно продолжаются операции по разминированию. Больше всего обнаруживается пехотных и противотанковых мин», сообщил операционный менеджер группы разминирования №2 Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Эхтирам Джафаров.

«Мы обращаемся к лицам, участвующим в строительных работах, и просим быть осторожными на этих территориях, пользоваться определенными, очищенными дорогами. При обнаружении мин и неразорвавшихся боеприпасов, подозрительных предметов, немедленно сообщить на горячую линию МЧС 112», — цитирует его Report.