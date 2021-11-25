Замминистра: С 1 января 2022 года в Азербайджане будут выплачиваться повышенные пенсии по инвалидности



С 1 января 2022 года в Азербайджане будут выплачиваться повышенные пенсии по инвалидности.

Об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Идаят Абдуллаев во время автопробега Победы, организованного в Баку, сообщает Trend.

«Пенсии назначены более 2 200 раненым участникам войны, и работа в этом направлении продолжается», — сказал Абдуллаев.

Он отметил, что гражданам указанной категории оказывается множество социальных услуг.

«Только в нынешнем году социальными услугами воспользовались 33 тысячи граждан. Этот автопробег проходит на автомобилях, предоставленных инвалидам Отечественной войны. С начала года гражданам этой категории предоставлено 150 автомобилей. Реализация указанной программы будет продолжена и в следующем году», — сказал Абдуллаев.

Замминистра также подчеркнул, что в 2021 году частными домами и квартирами будут обеспечены три тысячи раненых участников войны и членов семей шехидов.

«Им уже предоставлено около двух тысяч квартир. Кроме того, к участию в программе самозанятости с начала года привлечены около 5 500 раненых участников войны и членов семей шехидов», — сказал Абдуллаев.

С 1 января 2022 года в Азербайджане будут выплачиваться повышенные пенсии по инвалидности.

Об этом сказал в четверг журналистам заместитель министра труда и социальной защиты населения Идаят Абдуллаев во время автопробега Победы, организованного в Баку, сообщает Trend.

«Пенсии назначены более 2 200 раненым участникам войны, и работа в этом направлении продолжается», — сказал Абдуллаев.

Он отметил, что гражданам указанной категории оказывается множество социальных услуг.

«Только в нынешнем году социальными услугами воспользовались 33 тысячи граждан. Этот автопробег проходит на автомобилях, предоставленных инвалидам Отечественной войны. С начала года гражданам этой категории предоставлено 150 автомобилей. Реализация указанной программы будет продолжена и в следующем году», — сказал Абдуллаев.

Замминистра также подчеркнул, что в 2021 году частными домами и квартирами будут обеспечены три тысячи раненых участников войны и членов семей шехидов.

«Им уже предоставлено около двух тысяч квартир. Кроме того, к участию в программе самозанятости с начала года привлечены около 5 500 раненых участников войны и членов семей шехидов», — сказал Абдуллаев.