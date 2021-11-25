Принят отчет оценочной миссии ОИС по Карабаху



На сессии постоянной независимой комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) принят отчет оценочной миссии по Карабаху.

Азербайджан на 18-й сессии комиссии в Джидде представлял глава Аппарата омбудсмена, член независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС Айдын Сафиханлы, передает «Спутник-Азербайджан».

В рамках сессии состоялось обсуждение текущей ситуации в сфере имплементации Целей ООН в области устойчивого развития в странах организации, положительного опыта в области защиты прав человека и подготовленных отчетов о результатах оценочных миссий, осуществленных в рамках мандата комиссии.

Делегация ОИС 22-26 сентября совершала визит в Азербайджан по приглашению омбудсмена Сабины Алиевой. Цель визита состояла в осуществлении оценочной миссии на освобожденных от оккупации землях, а также на территориях, удаленных от зоны боевых действий и подвергшихся разрушениям в результате ракетных обстрелов со стороны армянских вооруженных сил.

По итогам визита был подготовлен специальный отчет, который и был включен в повестку 18-й сессии в Джидде. В нем нашли отражение многочисленные факты, связанные с военными преступлениями, грубыми нарушениями прав и свобод человека, уничтожением, разграблением и оскорблением национально-культурных, архитектурных, исторических и религиозных памятников, в том числе мечетей, совершенные на оккупированных и других подвергшихся нападению территориях Азербайджана. Действия Армении были расценены как нарушение международных прав человека и норм международного гуманитарного права.

Представленный на обсуждение отчет был единогласно принят членами комиссии и включен в программу саммита Совета министров иностранных дел ОИС, который пройдет в Исламабаде в марте 2022 года.

В марте следующего года в Исламабаде, состоится заседание Совета министров иностранных дел стран-членов СМИД ОИС. В ходе него будет обсуждаться принятый постоянной комиссией доклад.