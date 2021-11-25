Рейтинг: В Азербайджане низкий уровень знания английского языка

Азербайджан занял 86-е место в рейтинге EF English Proficiency Index, оценивающего уровень владения английским языком среди взрослого населения разных стран.

Исследование проводится ежегодно международной компанией EF Education First и охватывает более миллиона людей из более чем 100 стран.

Возглавляют рейтинг Нидерланды (663 балла), Австрия (641) и Дания (636). Cреди стран с «очень высоким уровнем» владения английским языком также Сингапур, Норвегия, Бельгия, Португалия, Швеция, Финляндия, Хорватия, Германия, Южная Африка, Люксембург.

Армения находится на 59 строчке, Грузия — на 50, Россия — на 51, Иран — на 58, Турция — на 70.