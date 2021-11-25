Организован визит журналистов в Кельбаджарский район



Министерством обороны организован медиа-тур для представителей средств массовой информации в Кельбаджарский район.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Журналисты взяли интервью у военнослужащих, проходящих службу в воинских частях, дислоцированных на этих территориях. Военнослужащие рассказали о героизме, проявленном в Отечественной войне, поделились своими воспоминаниями о боях.

Представители средств массовой информации ознакомились с социально-бытовыми условиями и условиями службы личного состава, несущего службу на боевых позициях, расположенных на территории Кельбаджарского района.

Военнослужащие выразили удовлетворение созданными для них условиями.